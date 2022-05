Ucraina | telefonata Xi-Macron | «La Cina sostiene i negoziati tra Kiev e Mosca»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente cinese Xi Jinping e quello francese Emmanuelhanno avuto unasulla guerra in. Secondo quanto si apprende dai media cinesi, Pechino avrebbe sostenuto che «tutte le parti interessate dovrebbero sostenere la Russia e l’per ripristinare la pace attraverso i». Secondo il network statale Cctv, Xi ha sottolineato che la«ha promosso colloqui di pace a modo suo e supporta i Paesi europei nel prendere in mano la sicurezza dell’Europa. Dobbiamo essere particolarmente vigili sui confronti tra gruppi, che rappresenteranno una minaccia più grande e più duratura per la sicurezza e la stabilità globali». May 10, 2022 Leggi anche: Larilancia la cooperazione con la Russia nel campo della tecnologia ...