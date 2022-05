Ucraina, prof-soldato: “Così continuo a insegnare a distanza anche dal fronte” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Signor professore”: Così è chiamato dai commilitoni del 68esimo battaglione della brigata 101 della difesa territoriale della Transcarpazia Fedir Shandor, accademico della Uzhhorod National University di quasi 47 anni, che combatte come volontario sul fronte di Izyum, continuando da lì a tenere lezioni in dad per i suoi studenti. Nonostante la maggior parte di loro si trovi all’estero e dieci, come lui, siano impegnati in battaglia, “ho notato che è aumentata la partecipazione. Chissà, forse quelli che prima dormivano durante le lezioni, ora vedendo il professore che combatte e insegna al tempo stesso, non se la sentono di non seguire”, osserva Shandor in un’intervista a distanza all’Adnkronos, interrotta da un attacco di artiglieria. Non un caso isolato in questi ultimi giorni. “Ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Signoressore”:è chiamato dai commilitoni del 68esimo battaglione della brigata 101 della difesa territoriale della Transcarpazia Fedir Shandor, accademico della Uzhhorod National University di quasi 47 anni, che combatte come volontario suldi Izyum, continuando da lì a tenere lezioni in dad per i suoi studenti. Nonostante la maggior parte di loro si trovi all’estero e dieci, come lui, siano impegnati in battaglia, “ho notato che è aumentata la partecipazione. Chissà, forse quelli che prima dormivano durante le lezioni, ora vedendo ilessore che combatte e insegna al tempo stesso, non se la sentono di non seguire”, osserva Shandor in un’intervista aall’Adnkronos, interrotta da un attacco di artiglieria. Non un caso isolato in questi ultimi giorni. “Ieri ...

