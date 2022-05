Tutti pazzi per il Quidditch, il gioco di Harry Poter e compagni maghi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Uscito direttamente dalle pagine dei libri del maghetto Harry Potter, il Quidditch è uno sport sempre più praticato nel mondo reale, conquistando una quarantina di Paesi con tanto di campionati nazionali ed europei. Proprio come nei romanzi di successo di J.K. Rowling, il Quidditch è un gioco di contatto che combina diverse discipline tra cui rugby, pallamano, dodgeball e attività che solitamente si svolgono nei cortili di scuola, facendo a meno, però, delle scope volanti. Per giocarci non è assolutamente necessario conoscere il mitico maghetto e i suoi segreti, ma come nella saga prevede tre anelli per lato di campo dentro cui fare gol, portieri e cacciatori che si passano la 'pluffa' per segnare, battitori che si contendono i 'bolidi' per colpire gli avversari e i cercatori che hanno il compito di catturare il ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Uscito direttamente dalle pagine dei libri del maghettoPotter, ilè uno sport sempre più praticato nel mondo reale, conquistando una quarantina di Paesi con tanto di campionati nazionali ed europei. Proprio come nei romanzi di successo di J.K. Rowling, ilè undi contatto che combina diverse discipline tra cui rugby, pallamano, dodgeball e attività che solitamente si svolgono nei cortili di scuola, facendo a meno, però, delle scope volanti. Per giocarci non è assolutamente necessario conoscere il mitico maghetto e i suoi segreti, ma come nella saga prevede tre anelli per lato di campo dentro cui fare gol, portieri e cacciatori che si passano la 'pluffa' per segnare, battitori che si contendono i 'bolidi' per colpire gli avversari e i cercatori che hanno il compito di catturare il ...

Advertising

resze7 : RT @Agenzia_Italia: È vero boom negli Usa, nel Regno Unito e in Germania, mentre in altri Paesi quali Italia e Francia al momento ci sono t… - Agenzia_Italia : È vero boom negli Usa, nel Regno Unito e in Germania, mentre in altri Paesi quali Italia e Francia al momento ci so… - AseroGiovanna : Sti cazzi. Gli unici che non muoiono sono politici e amici loro. Fatevelo voi il vaccino miserabili. Voi tutti viv… - Carondemonio71 : Dopo averci ammazzato col vaccino ed il covid, portato alla 3ww, aver aumentato tutti i costi dei beni, n parlament… - billjejeanx : aiuto qui sono tutti pazzi -