"Solidarietà a Israele". Ma la sinistra si spacca a Milano (Di martedì 10 maggio 2022) La mozione sull'espressione di Solidarietà per gli attentati in Israele e per le contestazioni alla Brigata ebraica ha scatenato un terremoto nel consiglio comunale di Milano Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) La mozione sull'espressione diper gli attentati ine per le contestazioni alla Brigata ebraica ha scatenato un terremoto nel consiglio comunale di

Advertising

lucianonobili : Solidarietà totale al popolo di #Israele per l’attentato gravissimo subito nel giorno della Festa dell’Indipendenza… - ivanscalfarotto : L’attacco terroristico subito da Israele nell’anniversario della sua indipendenza mi addolora profondamente. Così c… - gennaromigliore : Solidarietà per l’ennesimo attacco terroristico al popolo di Israele. Nel giorno della festa nazionale una violenza… - apavo75 : RT @dottorlabo: Comunque in #Israele, ancora una volta, va in scena il terrore per mano di #Hamas. Piena solidarietà, oggi e sempre, allo S… - BenAllotta : RT @dottorlabo: Comunque in #Israele, ancora una volta, va in scena il terrore per mano di #Hamas. Piena solidarietà, oggi e sempre, allo S… -