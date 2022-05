Scuola – Dal 12 al 14 maggio congresso dei presidi Andis

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)– Dal 12 al 14a Pimonte (Napoli) l’undicesimonazionale dei– Dal 12 al 14a Pimonte (Napoli) si terrà l’undicesimodell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici () dedicato al tema “e Dirigenza: Storia e Progetto nell’impegno dell’”. L’è la più grande e antica associazione professionale (non sindacale) dei dirigenti scolastici, è stata fondata nel 1988 e ad oggi conta più di mille dirigenti scolastici iscritti in tutte le regioni d’Italia. “Il titolo individuato per l’11°nazionale – afferma il Presidente Paolino Marotta (nella foto) – rimanda proprio alla storia dell’associazione, sia alla ...