Sabrina Efionayi | chi è | età | la storia | libro e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento con la trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno! Come di consueto, ad allietare i telespettatori questo pomeriggio su Rai 1 ci saranno numerosissimi ospiti. Una vera festa quella che si potrà respirare all’interno delle studio e che vedrà la presenza, tra gli altri, anche della giovane scrittrice, conosciamola meglio!: biografia e carrieraè nata a Castel Volturno nel 1999 ed ha 21 anni. Sua madre è nigeriana ma la giovane è cresciuta all’interno di una famiglia partenopea alla quale è stata affidata poco dopo la nascita. Sarina ha studiato Culture digitali e della Comunicazione all’università Federico II di Napoli e fin da piccola ha manifestato l’interesse per il mondo editoriale. Vicina ai temi della ...