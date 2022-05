Rudy Zerbi confessa tutto su Alessandra Celentano: fan spiazzati (Di martedì 10 maggio 2022) Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono due grandi protagonisti di Amici. Il prof di canto ha svelto un retroscena sul rapporto con la collega. I fan sono rimasti spiazzati. Ecco di che cosa si tratta. Il talent show di Canale 5 ha visto in questi anni numerosi volti che si sono distinti e che hanno avuto il compito di intrattenere il pubblico ed insegnare agli allievi. Ma in fan del programma sanno molto bene che il prof di canto e la maestra di danza classica sono ormai dei veterani a cui è impossibile rinunciare. Il retroscena sul loro rapporto lo ha confessato proprio il produttore discografico. fonte foto: InstagramSono ormai anni che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono dei punti fermi per la ... Leggi su chenews (Di martedì 10 maggio 2022)sono due grandi protagonisti di Amici. Il prof di canto ha svelto un retroscena sul rapporto con la collega. I fan sono rimasti. Ecco di che cosa si tratta. Il talent show di Canale 5 ha visto in questi anni numerosi volti che si sono distinti e che hanno avuto il compito di intrattenere il pubblico ed insegnare agli allievi. Ma in fan del programma sanno molto bene che il prof di canto e la maestra di danza classica sono ormai dei veterani a cui è impossibile rinunciare. Il retroscena sul loro rapporto lo hato proprio il produttore discografico. fonte foto: InstagramSono ormai anni chesono dei punti fermi per la ...

Advertising

__deddaa : RT @ecccalla: io lo so che a Rudy Zerbi mancano questi backstage qua - soloilsole_ : RT @ecccalla: io lo so che a Rudy Zerbi mancano questi backstage qua - ilaryya_ : RUDY ZERBI HA APPENA PUBBLICATO UN POST - gallinadicarol : Secondo me potranno chiarire solo a telecamere spente quando potranno insultare Rudy Zerbi senza dover andare a giu… - Ariannablg : RT @ecccalla: io lo so che a Rudy Zerbi mancano questi backstage qua -