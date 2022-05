RS21 Cup Yamamay, a Sanremo la seconda tappa della stagione 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Dal Mar Tirreno a quello Ligure: riparte da Sanremo la seconda tappa della stagione 2022 della RS21 Cup, competizione nazionale dedicata all’omonima classe velica. Una tappa, quella che si svolgerà dal 13 al 15 maggio sotto la regia dello Yacht Club Sanremo, molto attesa e ricca di novità per gli armatori. Nuovi partecipanti alla RS21 Cup Sorvegliato speciale sarà Gianluca Grisoli, a bordo di Beyond Freedom, campione in carica e vincitore anche del primo appuntamento in Toscana negli Open, ovvero velisti professionisti di Gruppo 3 élite. Molta attenzione anche per Code Zero Sailing Team di Vincenzo Liberati, leader della classifica Corinthian, che comprende i velisti di Gruppo 1, non ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 10 maggio 2022) Dal Mar Tirreno a quello Ligure: riparte dalaCup, competizione nazionale dedicata all’omonima classe velica. Una, quella che si svolgerà dal 13 al 15 maggio sotto la regia dello Yacht Club, molto attesa e ricca di novità per gli armatori. Nuovi partecipanti allaCup Sorvegliato speciale sarà Gianluca Grisoli, a bordo di Beyond Freedom, campione in carica e vincitore anche del primo appuntamento in Toscana negli Open, ovvero velisti professionisti di Gruppo 3 élite. Molta attenzione anche per Code Zero Sailing Team di Vincenzo Liberati, leaderclassifica Corinthian, che comprende i velisti di Gruppo 1, non ...

Advertising

NauticaReport : Tutto pronto a Sanremo per la seconda tappa della ''RS21 Cup Yamamay'' - PressMareItalia : Torna in acqua a #Sanremo, nel prossimo weekend, dal 13 al 15 maggio, la #classevelica #RS21 per il secondo appunta… - ShareMySea_IT : Tutto pronto a Sanremo per la seconda tappa della “RS21 Cup Yamamay” - VelaVeneta : Tutto pronto a Sanremo per la seconda tappa della “RS21 Cup Yamamay” -