Roma, scontro tra auto e monopattino: Matteo muore a 24 anni (Di martedì 10 maggio 2022) Un ragazzo di 24 anni è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato travolto da un’auto in viale di Tor di Quinto, a Roma. La vittima si chiamava Matteo Taglienti ed era un militare dell’Esercito. Roma, scontro tra auto e monopattino: Matteo muore a soli 24 anni Il fatto è avvenuto ieri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Un ragazzo di 24è morto dopo che ilsu cui viaggiava è stato travolto da un’in viale di Tor di Quinto, a. La vittima si chiamavaTaglienti ed era un militare dell’Esercito.traa soli 24Il fatto è avvenuto ieri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

tremioni : RT @jerryscottismo: Il rigore di stasera nello scontro diretto con la Fiorentina Il rigore inventato che da una chance il al Venezia prim… - massycherubin : @capuanogio Scusami...ma ieri c'è stata per caso qualche partita di Serie A? Magari uno scontro diretto per l'Europ… - asusual01 : RT @jerryscottismo: Il rigore di stasera nello scontro diretto con la Fiorentina Il rigore inventato che da una chance il al Venezia prim… - alcarboni : RT @jerryscottismo: Mesi fa Mourinho diceva: “La Roma è piccolina agli occhi del potere” Ancora non sapeva ancora quanto “piccolina”, ora… - Carla37611766 : @GiuseppeConteIT ECCOLA LA LOMBARDI L'ASPETTAVAMO AL VARCO...LO SAPEVO CHE LA SUA POSIZIONE IN CONTRASTO C… -