Roma, 15enne in sella allo scooter rubato: fermato e riaffidato ai genitori (Di martedì 10 maggio 2022) Era in compagnia di un suo amico nei pressi del centro commerciale Casetta Matteri in sella ad uno scooter senza targa. Così i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per effettuare una verifica. E dagli accertamenti è emerso che il ciclomotore era stato denunciato rubato qualche ora prima. I Militari, a quel punto, come da prassi hanno provveduto a denunciare il ragazzino, Romano, di soli 15 anni, per poi riaffidarlo ai genitori. E’ successo lo scorso pomeriggio in Via dei Sampieri. Leggi anche: Beccato sul motorino rubato con un coltello a serramanico, fermato dai Carabinieri su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Era in compagnia di un suo amico nei pressi del centro commerciale Casetta Matteri inad unosenza targa. Così i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per effettuare una verifica. E dagli accertamenti è emerso che il ciclomotore era stato denunciatoqualche ora prima. I Militari, a quel punto, come da prassi hanno provveduto a denunciare il ragazzino,no, di soli 15 anni, per poi riaffidarlo ai. E’ successo lo scorso pomeriggio in Via dei Sampieri. Leggi anche: Beccato sul motorinocon un coltello a serramanico,dai Carabinieri su Il Corriere della Città.

