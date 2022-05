Ricordate il primo grande amore di Gemma a Uomini e Donne? Non si tratta di Giorgio (Di martedì 10 maggio 2022) Manetti; ecco il primo fidanzato ‘famoso’ della dama torinese. È una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne, ma sapete da quanto tempo Gemma Galgani è in trasmissione? Era il 2010 quando la dama torinese è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 10 maggio 2022) Manetti; ecco ilfidanzato ‘famoso’ della dama torinese. È una delle protagoniste indiscusse del trono Over di, ma sapete da quanto tempoGalgani è in trasmissione? Era il 2010 quando la dama torinese è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FabioPariante : ?Ricordate il bambino sull'album di esordio degli @U2? Ora fa il fotografo! Ma @peterrowen_ resta il bambino scelto… - CandidiViviana : oddio raga, a proposito del primo EP di Luigi e che come titolo ha il suo cognome io mi ricordo che c'è stato un al… - LucianoGiovan12 : Torno a chiedermi:che fine hanno fatto gli esegeti della nostra Carta Costituzionale?Me lo sto chiedendo dal primo… - devonnessmiIe : ricordate che avevo tre esami lo stesso gg?! bene, me li hanno dilazionati in tre giorni consecutivi, ma l’esame ch… - 20ennipaperoni : Nella sua più che novantennale carriera, a Topolino è capitato di tutto, persino di combattere sul ring con una leg… -