Referendum: domani conferenza stampa Comitato sì alla Camera (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il Comitato referendario “Sì per la libertà, Sì per la giustizia”, in vista dei Referendum sulla giustizia che si terranno il prossimo 12 giugno, terrà una conferenza stampa alle ore 16 di domani, presso la sala stampa della Camera dei deputati. Parteciperà il Comitato promotore del Comitato, presieduto da Carlo Nordio e composto dal vicepresidente Bartolomeo Romano, dal tesoriere Andrea Pruiti Ciarello, da Giovanni Guzzetta e da Gippy Rubinetti. Saranno presenti alla conferenza stampa gli onorevoli Enrico Costa (Azione), Matilde Siracusano (Forza Italia) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia), i senatori Roberto Calderoli (Lega), Andrea Cangini (Forza ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Ilreferendario “Sì per la libertà, Sì per la giustizia”, in vista deisulla giustizia che si terranno il prossimo 12 giugno, terrà unaalle ore 16 di, presso la saladelladei deputati. Parteciperà ilpromotore del, presieduto da Carlo Nordio e composto dal vicepresidente Bartolomeo Romano, dal tesoriere Andrea Pruiti Ciarello, da Giovanni Guzzetta e da Gippy Rubinetti. Saranno presentigli onorevoli Enrico Costa (Azione), Matilde Siracusano (Forza Italia) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia), i senatori Roberto Calderoli (Lega), Andrea Cangini (Forza ...

Elezioni e referendum, apertura straordinaria dell'ufficio Elettorale e del Quic Nei giorni immediatamente precedenti, il Quic di viale Beverora sarà aperto al pubblico domani, martedì 10 maggio dalle 8.15 alle 17, mercoledì 11 dalle 8.15 alle 13.30 e giovedì 12 dalle 8.15 alle ... Si vota il presidenzialismo. Idea di Berlusconi dal 1995 ... fu purtroppo fatta naufragare dalla sinistra con un referendum". Il leader azzurro resta però ...Camera dei deputati voterà convintamente la proposta di legge presentata che sarà in discussione domani (... Domani Referendum: domani conferenza stampa Comitato sì alla Camera Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il comitato referendario "Sì per la libertà, Sì per la giustizia", in vista dei referendum sulla giustizia che si terranno il prossimo 12 giugno, terrà una conferenza ... Diritti umani e democrazia Ue, Forum ANSA-Università Torino BRUXELLES - Abolire il diritto di veto, introdurre la possibilità di indire referendum ... Il Forum si svolgerà domani a partire dalle 11 e sarà trasmesso in diretta streaming sui siti di ...