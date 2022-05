Principe Carlo: in bilico a governare come principe reggente? (Di martedì 10 maggio 2022) La Regina ha delegato sia al principe Carlo alcuni poteri come capo di Stato, che al secondo in linea William come Consiglieri di Stato per aprire il Parlamento a suo nome martedì con una mossa senza precedenti. Buckingham Palace è desideroso di dimostrare che la monarchia è “sicura nelle mani di padre e figlio”, ha Leggi su periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) La Regina ha delegato sia alalcuni potericapo di Stato, che al secondo in linea WilliamConsiglieri di Stato per aprire il Parlamento a suo nome martedì con una mossa senza precedenti. Buckingham Palace è desideroso di dimostrare che la monarchia è “sicura nelle mani di padre e figlio”, ha

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il principe Carlo è a Westminster per leggere il Queen's Speech, il programma del governo presentato a Ca… - Agenzia_Ansa : E' la prima volta che il principe Carlo è stato delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a qu… - NuovoSud : Il Principe Carlo legge il Queen's Speech: ha sostituito la regina - periodicodaily : Principe Carlo: in bilico a governare come principe reggente? #PrincipeCarlo @CLAUDIA77565778 - VanessaLadarei2 : Notiziona del momento. Il Principe Carlo sostituirà la Regina alla camera dei Lord. A me personalmente mi interes… -