Polemiche sull’annuncio di lavoro sessista di Burger King

(Di martedì 10 maggio 2022) L’annuncio didà la precedenza agli uomini. Lo staff: “Nessuna discriminazione, serve forza maschile, le donne non ce la fanno”. L’intento, spiega chi ha affisso il cartello, non era quello di suscitare discriminazioni. «Ci è già stato fatto presente che può essere interpretato male, ma da parte nostra non c’è alcun intento discriminatorio» Anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoiteconomia : Terni, polemiche sull'annuncio di Burger King: 'Cercansi scaricatori uomini, le donne non ce la fanno' -

la Repubblica

Tra le ultimeche vedono al centro Alessandro Orsini, il professore di ...recente produzione editoriale come i libri'... Poi l'elogio a Meloni e Raggi In ultimo, l'con stoccata ...Uno scatto che contribuirà certamente a sollevare leda ... delusi dopo l'della rottura. Rinascere, film storia ... né sulla foto postata in contemporanea e'ultima intervista del ... Terni, polemiche sull'annuncio di Burger King: "Cercansi scaricatori uomini, le donne non ce la fanno"