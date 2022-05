Pecci | ' ' Tutte le squadre devono partire con l’idea di poter vincere il campionato' '

(Di martedì 10 maggio 2022): “Spalletti ha lavorato bene, ma è da rivedere il rapporto con Mertens” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Eraldo, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: “Quest’anno moltepotevano, soprattutto il Napoli, sarà un anno ricco di rimpianti. Non c’erano dellepiù forti, -afferma- il Napoli ha perso molti punti condi metà classica ma anche Milan e Inter lo hanno fatto. Adesso diventano decisivele partite, il Milan ha lavorato molto bene e se lo merita. -prosegue- I rossoneri hanno avuto anche la fortuna di aver trovato un giocatore come Kalulu, questo fa capire che anche all’interno della società ci vuole una ...

