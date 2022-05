Palamara, nuove accuse di corruzione: hotel e scooter da parte di due imprenditori in cambio di favori (Di martedì 10 maggio 2022) Piovono nuove accuse di corruzione, per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, su Luca Palamara. Nell’avviso di conclusione indagini recapitato all’ex-presidente dell’Anm e ai due imprenditori Federico Aureli e Manfredi Leonardo Ceglia, la Procura di Perugia contesta a Palamara di aver messo a disposizione “le sue funzioni e i suoi poteri” in cambio di alcune utilità. In particolare per quanto riguarda la relazione fra Federico Aureli e l’ex-pm romano viene contestato l’utilizzo gratuito di due scooter “per diversi mesi dell’anno” e la partecipazione “ad un affare molto vantaggioso”, cioè “la possibilità di essere socio occulto della Kando Beach” di Olbia, in cambio del suo interessamento “per le procedure ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Piovonodi, per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, su Luca. Nell’avviso di conclusione indagini recapitato all’ex-presidente dell’Anm e ai dueFederico Aureli e Manfredi Leonardo Ceglia, la Procura di Perugia contesta adi aver messo a disposizione “le sue funzioni e i suoi poteri” indi alcune utilità. In particolare per quanto riguarda la relazione fra Federico Aureli e l’ex-pm romano viene contestato l’utilizzo gratuito di due“per diversi mesi dell’anno” e lacipazione “ad un affare molto vantaggioso”, cioè “la possibilità di essere socio occulto della Kando Beach” di Olbia, indel suo interessamento “per le procedure ...

