Non solo Putin, anche Zelensky vuole vincere sul campo: ora nessuno tratta. La guerra sarà lunga e di logoramento (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il discorso in tono minore dello zar, gli ucraini riprendono vigore: "Puntiamo alla liberazione totale dei nostri territori". L'analisi di Alcaro (Iai) e Bertolotti (Ispi). Sullo sfondo il ruolo della Cina: trae solo svantaggi da questa guerra. E potrebbe farlo sapere a Mosca Leggi su huffingtonpost (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il discorso in tono minore dello zar, gli ucraini riprendono vigore: "Puntiamo alla liberazione totale dei nostri territori". L'analisi di Alcaro (Iai) e Bertolotti (Ispi). Sullo sfondo il ruolo della Cina: traesvantaggi da questa. E potrebbe farlo sapere a Mosca

Advertising

GuidoDeMartini : ?? POI UN GIORNO TI SVEGLI ?? e quello che per 2 anni era un TABÙ TOTALE lo dicono tutti ??…ma noi non abbiamo mai de… - ilfoglio_it : Per un fine settimana l’Italia ha vissuto in un mondo parallelo in cui Zelensky si era detto disponibile a cedere l… - ItaliaViva : . @elenabonetti : 'Non voglio più sentir dire a una donna: prendo solo le over 40' ?? - hotversion_ : Mi sono appena ricordato che non esistono solo i picchiaduro come genere di videogioco... - questoeuncodice : Scopro solo ora che il PORCA VACCA in diretta di Laura Pausini era una gag preparata e non un porca vacca spontaneo ???? #ESC2022 #Eurovision -