Ndrangheta, ecco la prima 'ndrina made in Rome: «Siamo una carovana per fare una guerra» (Di martedì 10 maggio 2022) Non una semplice succursale della casa madre calabrese ma, per la prima volta, una vera e propria 'ndrina romana, riconosciuta dalla Calabria ma con la possibilità di operare autonomamente nello stendere la propria rete fatta di gestione di locali, riciclaggio, traffici illeciti, in particolare stupefacenti. I 43 soggetti colpiti oggi da un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta dei procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò della procura di Roma, erano guidati da Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, entrambi appartenenti a storiche famiglie di 'Ndrangheta originarie di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. A Roma, però, erano riusciti a ottenere l'autorizzazione a operare autonomamente: «Siamo una propaggine di quelli di sotto», si vantavano. Assieme a Carzo e Alvaro c'erano non solo manovali del ...

