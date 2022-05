Monza, sui Playoff incombe la maledizione… di Renato Pozzetto (Di martedì 10 maggio 2022) Adriano Galliani, AD del Monza, ha scritto un messaggio all’attore comico per chiedere, con grande ironia, di rimuovere la maledizione Il Monza si prepara ai Playoff per arrivare alla tanto agognata promozione in Serie A, ma dovranno fare i conti con… Renato Pozzetto e la sua Maledizione! speri??mo di smentirti presto ?..tanti auguri #RenatoPozzetto!!A 80 anni la vita l’ è sempre bela!???? pic.twitter.com/OftbpTYCOE— AC Monza (@ACMonza) July 14, 2020 Come riporta infatti Monza-News, l’AD Adriano Galliani avrebbe mandato all’attore comico un messaggio goliardico per chiedergli di ritirare la “maledizione” pronunciata nel film Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Adriano Galliani, AD del, ha scritto un messaggio all’attore comico per chiedere, con grande ironia, di rimuovere la maledizione Ilsi prepara aiper arrivare alla tanto agognata promozione in Serie A, ma dovranno fare i conti con…e la sua Maledizione! speri??mo di smentirti presto ?..tanti auguri #!!A 80 anni la vita l’ è sempre bela!???? pic.twitter.com/OftbpTYCOE— AC(@AC) July 14, 2020 Come riporta infatti-News, l’AD Adriano Galliani avrebbe mandato all’attore comico un messaggio goliardico per chiedergli di ritirare la “maledizione” pronunciata nel film Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

CalcioNews24 : Monza, sui Playoff incombe la maledizione… di Renato Pozzetto - clcacc : @ACMonza Ecco bravi puntate sui giovani che hanno 'fame' a differenza di tanti giocatori di prima squadra che non s… - MetroxMilano : @PierMaran @MarcoGranelliMI @corrieremilano Si vedono monopattini e bici sul marciapiede anche in Buenos Aires. E c… - Giorno_Monza : Candidati sindaco a confronto sui temi sociali - monza_rinaldo : RT @mirkonicolino: @Bea_Mary84 Se non vomiti l'impossibile sui social 'difendi la società a prescindere' e 'sei un mediocre che accetta le… -