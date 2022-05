Moggi: il Napoli non ha concentrazione né mentalità vincente, la colpa è del club e di Spalletti (Di martedì 10 maggio 2022) Su Libero, Luciano Moggi commenta il campionato, ancora incerto ma dominato dalle due squadre milanesi, che si contendono la vetta dopo che il Napoli si è chiamato fuori dai giochi. Sulla squadra di Spalletti: “Al Napoli, che aveva i mezzi per competere, è venuta a mancare proprio la mentalità vincente delle due lombarde. La conferma ce l’ha fornita proprio Ruiz, autore del gol che è valso la vittoria sul Toro 1-0, nell’intervista del dopo partita. Dice infatti Fabian: «Abbiamo fatto una bella stagione, siamo in Champions e il Napoli era fuori da due anni da questa competizione. Siamo anche stati vicini allo scudetto ma sappiamo che è un obiettivo difficile». Questo ci fa capire che il principale obiettivo della squadra di Spalletti era qualificarsi in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Su Libero, Lucianocommenta il campionato, ancora incerto ma dominato dalle due squadre milanesi, che si contendono la vetta dopo che ilsi è chiamato fuori dai giochi. Sulla squadra di: “Al, che aveva i mezzi per competere, è venuta a mancare proprio ladelle due lombarde. La conferma ce l’ha fornita proprio Ruiz, autore del gol che è valso la vittoria sul Toro 1-0, nell’intervista del dopo partita. Dice infatti Fabian: «Abbiamo fatto una bella stagione, siamo in Champions e ilera fuori da due anni da questa competizione. Siamo anche stati vicini allo scudetto ma sappiamo che è un obiettivo difficile». Questo ci fa capire che il principale obiettivo della squadra diera qualificarsi in ...

