Mobilità, Ferrieri (ANGI): A Torino per lo sviluppo smart, amico dell'ambiente e del futuro (Di martedì 10 maggio 2022) Nei giorni scorsi si è chiusa a Torino la seconda edizione di Next Generation Mobility, l'evento sulla filiera della Mobilità connessa, sostenibile e innovativa. L'edizione di quest'anno, in particolare ha incentrato i lavori e il dialogo tra i partner e gli esperti di settore, sulla Mobilità, quale diritto fondamentale da cui dipende la libertà del singolo cittadino e la sostenibilità, principi che dovranno coesistere nei piani di sviluppo territoriale e urbano delle amministrazioni. A commentare l'iniziativa è Gabriele Ferrieri, Presidente dell'ANGI -Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione italiana no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione nei suoi vari aspetti e forme per il futuro dei giovani:"Sono lieto di aver preso parte a ...

