Milan Investcorp, a che punto sono le trattative? I dettagli (Di martedì 10 maggio 2022) Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport e manager finanziario, ha parlato della trattativa Milan-Investcorp Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Alessandro Giudice ha fatto il punto sulla cessione societaria del Milan. Le sue dichiarazioni: «Il punto della situazione oggi è che, quello che sappiamo dai giornali internazionali, c’è stata una trattativa con Investcorp, che è una trattativa che c’è e non è stata mai smentita: c’è stato un periodo di esclusiva che è scaduto. C’è stata una notizia del Financial Times su RedBird che sta trattando con Elliott, anche questa non smentita, quindi dobbiamo supporre che ci siano due trattative. Lo scrissi il primo giorno, un’operazione da un miliardo e cento milioni mi sembrava un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport e manager finanziario, ha parlato della trattativaIntervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Alessandro Giudice ha fatto ilsulla cessione societaria del. Le sue dichiarazioni: «Ildella situazione oggi è che, quello che sappiamo dai giornali internazionali, c’è stata una trattativa con, che è una trattativa che c’è e non è stata mai smentita: c’è stato un periodo di esclusiva che è scaduto. C’è stata una notizia del Financial Times su RedBird che sta trattando con Elliott, anche questa non smentita, quindi dobbiamo supporre che ci siano due. Lo scrissi il primo giorno, un’operazione da un miliardo e cento milioni mi sembrava un po’ ...

Advertising

AntoVitiello : #Scaroni: 'Non so di criticità' con InvestCorp. 'Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per comple… - Gazzetta_it : Milan, con Investcorp si può 'attaccare': sì a David, ma non è l'unica opzione #Calciomercato - DiMarzio : Cessione #Milan, le parole del presidente #Scaroni - infernALE96 : RT @Gazzetta_it: Milan, con Investcorp si può 'attaccare': sì a David, ma non è l'unica opzione #Calciomercato - mattettettetteo : RT @Gazzetta_it: Milan, con Investcorp si può 'attaccare': sì a David, ma non è l'unica opzione #Calciomercato -