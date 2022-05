Metallica | partorisce durante il concerto sulle note di Enter Sandman

(Di martedì 10 maggio 2022) Ile hanno viste tutte, ma quello che ha accaduto qualche giorno fa ha dell’incredibile.ildella band a Curitiba, in Brasile, una donna ha dato alla luce un bambino. Joice M. Figueiró, questo il nome della fan dei, ha partorito il figlio Luan nel punto medico del, quando mancavano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: New Order il nuovo album è uscito ieri Muse a Roma:all’Olimpico scaletta e orari Il ritorno di Fedez: tra curiosità e ipotesi Sinéad O’Connor ritornatascene Celine Dion torna con “Courage” Metalforce Fest prima edizione con tante band

Advertising

mauriziocascel1 : RT @repubblica: Partorisce al concerto dei Metallica sulle note di 'Enter Sandman': benvenuto, Luan Figueiró - Sarx88 : RT @repubblica: Partorisce al concerto dei Metallica sulle note di 'Enter Sandman': benvenuto, Luan Figueiró - repubblica : Partorisce al concerto dei Metallica sulle note di 'Enter Sandman': benvenuto, Luan Figueiró - jackfollasb : Partorisce al concerto dei Metallica sulle note di 'Enter Sandman': benvenuto, Luan Figueiró - tracceweb : Metallica, fan partorisce al concerto: il lieto evento rilanciato dalla band sui social -

Quando i sanitari mi hanno detto di andare in ospedale era ormai troppo tardi, è nato proprio nello stadio con la musica dei' ha scritto la neo mamma su Instagram aggiungendo divertita che '...Un lieto evento nel bel mezzo di un concerto scatenato: a condividere i dettagli della vicenda con alcune stories sono stati proprio i, che hanno intenerito i loro 8,2 milioni di fan su ...Dopo tre anni di attesa e due rinvii, non poteva proprio perdersi quel concerto e perciò ha deciso di andare allo stadio nonostante fosse al nono mese di gravidanza. Così Joice ...La tatuatrice Joice M. Figueiró, alla 39esima settimana di gravidanza, ha dato alla luce il piccolo durante lo show della band in Brasile. Che, con una ...