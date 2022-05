'Marcelo ceduto dal Lione per le sue flatulenze' (Di martedì 10 maggio 2022) Lione (Francia) - Rimosso dal gruppo per "comportamento inappropriato". Questo il motivo ufficiale per il quale il brasiliano Marcelo Antônio Guedes Filho (per tutti semplicemente Marcelo) era stato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022)(Francia) - Rimosso dal gruppo per "comportamento inappropriato". Questo il motivo ufficiale per il quale il brasilianoAntônio Guedes Filho (per tutti semplicemente) era stato ...

Advertising

sportli26181512 : '#Marcelo ceduto dal #Lione per le sue flatulenze': L'Equipe rivela il motivo che avrebbe portato all'esclusione de… - DinamoBabel : RT @marcomaioli1: Marcelo è stato messo fuori squadra dal Lione e poi ceduto al Bordeaux a gennaio per aver scoreggiato e riso delle sue sc… - AleGrassi22 : RT @marcomaioli1: Marcelo è stato messo fuori squadra dal Lione e poi ceduto al Bordeaux a gennaio per aver scoreggiato e riso delle sue sc… - il_Tommi12 : RT @marcomaioli1: Marcelo è stato messo fuori squadra dal Lione e poi ceduto al Bordeaux a gennaio per aver scoreggiato e riso delle sue sc… - GianmarcoLotti : RT @marcomaioli1: Marcelo è stato messo fuori squadra dal Lione e poi ceduto al Bordeaux a gennaio per aver scoreggiato e riso delle sue sc… -