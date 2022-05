Mani in Pasto, consegna degli attestati all’Aias di Casoria. Giacometti: Inclusione per ragazzi con disabilità (Di martedì 10 maggio 2022) Con la consegna degli attestati si è chiuso il progetto “Mani in Pasto”, uno dei tanti modi attraverso i quali l’Aias (Associazione italiana assistenza spastici) di Casoria favorisce l’Inclusione dei ragazzi con disabilità e la loro integrazione nel mondo del lavoro. Si sono infatti conclusi i due corsi gratuiti di formazione, di Operatore artigianale di ceramica (della durata di 50 ore) e di Marketing e Comunicazione (di 30 ore) rivolti anche ai familiari dei disabili e ai volontari già impegnati nel terzo settore. Attraverso diciassette, tra lezioni teoriche e laboratori, i corsisti hanno prima acquisito le tecniche di modellamento della ceramica e poi le hanno messe in pratica, guidate da un artigiano, dilettandosi con successo nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) Con lasi è chiuso il progetto “in”, uno dei tanti modi attraverso i quali l’Aias (Associazione italiana assistenza spastici) difavorisce l’deicone la loro integrazione nel mondo del lavoro. Si sono infatti conclusi i due corsi gratuiti di formazione, di Operatore artigianale di ceramica (della durata di 50 ore) e di Marketing e Comunicazione (di 30 ore) rivolti anche ai familiari dei disabili e ai volontari già impegnati nel terzo settore. Attraverso diciassette, tra lezioni teoriche e laboratori, i corsisti hanno prima acquisito le tecniche di modellamento della ceramica e poi le hanno messe in pratica, guidate da un artigiano, dilettandosi con successo nel ...

