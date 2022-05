LIVE Monza-Conegliano 2-2, Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: si va al tie-break! (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Inizia il tie-break! 22.48 La Vero volley Monza si impone dunque nel quarto set grazie ad una incontenibile Lise Van Hecke nei momenti decisivi e allunga gara 4. Le ragazze di Marco Gaspari non vogliono saperne di dover veder festeggiare la Imoco Conegliano davanti ai propri tifosi. 25-21 Van Hecke fa impazzire l’Arena di Monza, Monza conquista il quarto set, si va al tie-break! 24-21 ANCORA LISE VAN HECKE! Ancora con l’attacco in diagonale da zona 4, tre set-point Vero volley Monza. 23-21 Van Hecke con la diagonale da posto 4, parziale di 3-0 Monza che è a due punti dalla conquista del quarto set. Time out Santarelli. 22-21 Out l’attacco ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Inizia il tie-22.48 La Verosi impone dunque nel quarto set grazie ad una incontenibile Lise Van Hecke nei momenti decisivi e allunga gara 4. Le ragazze di Marco Gaspari non vogliono saperne di dover veder festeggiare la Imocodavanti ai propri tifosi. 25-21 Van Hecke fa impazzire l’Arena diconquista il quarto set, si va al tie-24-21 ANCORA LISE VAN HECKE! Ancora con l’attacco in diagonale da zona 4, tre set-point Vero. 23-21 Van Hecke con la diagonale da posto 4, parziale di 3-0che è a due punti dalla conquista del quarto set. Time out Santarelli. 22-21 Out l’attacco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 1-1 (20-25 25-23 3-5) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-C… - zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 1-1 (20-25 25-23 3-5) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-… - emmsthing : RT @VoleiLinks: Monza x Conegliano - zazoomblog : LIVE Monza-Conegliano 0-1 Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: la Imoco conquista il primo set - #Monza-Conegl… - zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 0-1 (20-25 12-18) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-Cone… -