Laura Freddi | perché è finita con l’ex marito Claudio Casavvecchia | “Per colpa dell’aborto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 maggio 2022)non ha mai nascosto di voler diventare mamma e, l’unico uomo con cui è arrivata al matrimonio, sembrava essere la persona giusta. La gravidanza, però, non è andata come si sarebbe aspettata arrivando a gettarla nello sconforto più totale: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato in un’intervista -. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più avere figli, mentre miovoleva riprovarci. Tra una lite e l’altra ci siamo lasciati“. Due anni dopo il fatidico sì tra, i due sono così arrivati alla rottura. Nel momento della sua partecipazione in veste di concorrente al “Gf Vip” la ...