L.elettorale: Tajani, non credo ci siano tempi per riforma (Di martedì 10 maggio 2022) "Non mi appassionano molto le battaglie sulla legge elettorale, anche perché in questo momento abbiamo altro a cui pensare, soprattutto alle difficoltà per famiglie e imprese dovute a caro energia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) "Non mi appassionano molto le battaglie sulla legge, anche perché in questo momento abbiamo altro a cui pensare, soprattutto alle difficoltà per famiglie e imprese dovute a caro energia e ...

Advertising

iconanews : L.elettorale: Tajani, non credo ci siano tempi per riforma - mariannaaprile : RT @Radio1Rai: #LeggeElettorale ???@Antonio_Tajani mette un punto: 'Non è una priorità. E anche il presidenzialismo difficilmente vedrà la… - Radio1Rai : #LeggeElettorale ???@Antonio_Tajani mette un punto: 'Non è una priorità. E anche il presidenzialismo difficilmente… - aletto78 : RT @AndreaGressani: @Antonio_Tajani Bello slogan elettorale, peccato che sia un'enorme falsità. L'Europa ha fatto e sta facendo molto per f… - AndreaGressani : @Antonio_Tajani Bello slogan elettorale, peccato che sia un'enorme falsità. L'Europa ha fatto e sta facendo molto p… -