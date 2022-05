In un libro per impallinati e non, tutti i segreti degli orologi Rolex (Di martedì 10 maggio 2022) Come fa Rolex a essere uno dei marchi più apprezzati nel panorama delle lancette, nonché uno dei meglio quotati quando si tratta di aste e secondo polso? Se siete amanti degli orologi, ma magari non dei super esperti, ci sarà stato almeno un momento nella vostra vita in cui vi siete fatti – o avete fatto questa domanda. A dare una risposta completa ci pensa un libro: Investing in wristwatches – Rolex. Edito da ACC Art Books, questo volume di 320 pagine, ripercorre, attraverso più di 390 modelli, la storia completa, letta con gli occhi attendi di Osvaldo Patrizzi e Mara Cappelletti, del brand e del fenomeno del suo collezionismo, grazie anche al contributo di Sotheby's. Una lettura attraverso capitoli e fatti più e meno noti. Ecco alcune curiosità. Investing in wristwatches – ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Come faa essere uno dei marchi più apprezzati nel panorama delle lancette, nonché uno dei meglio quotati quando si tratta di aste e secondo polso? Se siete amanti, ma magari non dei super esperti, ci sarà stato almeno un momento nella vostra vita in cui vi siete fatti – o avete fatto questa domanda. A dare una risposta completa ci pensa un: Investing in wristwatches –. Edito da ACC Art Books, questo volume di 320 pagine, ripercorre, attraverso più di 390 modelli, la storia completa, letta con gli occhi attendi di Osvaldo Patrizzi e Mara Cappelletti, del brand e del fenomeno del suo collezionismo, grazie anche al contributo di Sotheby's. Una lettura attraverso capitoli e fatti più e meno noti. Ecco alcune curiosità. Investing in wristwatches – ...

