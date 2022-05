In Europa siamo quelli che vanno in pensione più tardi! (Di martedì 10 maggio 2022) Senza entrare troppo nei tecnicismi della previdenza, un dato è però certo e inconfutabile: in Europa l’Italia è la nazione in cui si va in pensione più tardi! Tanto per fare un esempio, i nostri cugini francesi vanno in pensione a 62 anni di età, mentre noi italiani a 67 anni più ‘speranza di vita’! Leggi su freeskipper (Di martedì 10 maggio 2022) Senza entrare troppo nei tecnicismi della previdenza, un dato è però certo e inconfutabile: inl’Italia è la nazione in cui si va inpiùTanto per fare un esempio, i nostri cugini francesiina 62 anni di età, mentre noi italiani a 67 anni più ‘speranza di vita’!

