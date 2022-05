Il principale deposito indiano adotta blockchain per titoli e covenant

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 10 maggio 2022) Il CDSL e l’NSDL dell’India controlleranno i nodi di manutenzione per la nuova rete decentralizzata Il consiglio responsabile per le imposte indirette in India sta valutando una tassa del 28% sulle attività legate alle criptovalute Dopo aver celebrato il suo 25° anniversario alla fine della scorsa settimana, il National Securitiesry (NSDL) con sede a Mumbai, ha lanciato una piattaforma basata suo Distributed Ledger Technology (DLT) per il monitoraggio delle obbligazioni. La piattaforma è stata creata come prodotto della collaborazione tra l’NSDL e il Securities and Exchange Board of India (SEBI) per migliorare il monitoraggio di. In effetti, dovrebbe aiutare a portare più chiarezza e disciplina al mercato. Si espanderà per coinvolgere altri regolatori La piattaforma DLT ...