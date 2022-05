Eurovision 2022, prima semifinale: scaletta e ospiti 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio l'Eurovision Song Contest 2022 apre i battenti. La prima semifinale, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, va in onda su Rai1 a partire dalle 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. L'evento musicale, invece, è presentato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Scopriamo la scaletta della serata. Eurovision 2022: prima semifinale 10 maggio Al via l'Eurovision Song Contest 2022, che martedì 10 maggio apre le danze con la prima semifinale. L'evento musicale di interesse internazionale va in onda in diretta dal Pala Alpitour di Torino, con la conduzione di Laura Pausini, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10l'Song Contestapre i battenti. La, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, va in onda su Rai1 a partire dalle 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. L'evento musicale, invece, è presentato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Scopriamo ladella serata.10Al via l'Song Contest, che martedì 10apre le danze con la. L'evento musicale di interesse internazionale va in onda in diretta dal Pala Alpitour di Torino, con la conduzione di Laura Pausini, ...

Advertising

RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - repubblica : Eurovision 2022, Alessandro Cattelan: 'Ma quali litigi, qui è solo puro divertimento' - CPettiti : RT @IlContiAndrea: #Diodato a @FQMagazineit : “Fai rumore sarà in versione inedita: un inno alla vita. L’Ucraina sarà sorprendente, io fan… - lelegno : RT @Artibani1: Arriva l'Eurovision 2022? Pronti. -