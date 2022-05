Ettore Scola | “Il mio nome di battaglia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) “Piangere si può fare anche da soli, ma ridere bisogna farlo in due.” Non sono soltanto vecchi film. “Delle feste mobili”, amava chiamarli. Sentimenti teneri, non prigionieri dei luoghi comuni, che girano insieme alla pellicola. Da “Una giornata particolare“, del 1977, Marcello Mastroianni pronuncia la frase a Sophia Loren. In quel ‘vecchio film’ in cui, racconta la solitudine di due vite ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quando il 6 maggio 1938: Hitler visita Roma scortato da Mussolini. Quella, la giornata particolare. “Antonietta mia, che spettacolo te sei persa! Ahò, ma che ce fai magnà, ‘a minestra co’ ‘a forchetta?! Ma ‘ndo cell’hai ‘a testa? Una giornata fatidica, indimenticabile! E voi avete avuto er privilegio de viverla direttamente, di persona. A suo tempo, tra venti, ...