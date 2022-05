E’ morto Richard Benson “Se muoio | muoio felice”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Addio a. Il popolare chitarrista èoggi all’età di 67 anni. “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile.ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se’”. E’ quanto scritto sulla pagina Facebook ufficiale del musicista, di origine britannica ma naturalizzato italiano., personaggio senz’altro eccentrico e icona della musica underground romana degli anni Settanta, era un volto noto anche di molti programmi televisivi. Ricoverato in una clinica, è deceduto dopo aver lottato contro una malattia. L'articolo ...