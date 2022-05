Dramma in Campania, detenuto aggredisce agente in carcere poi muore d’infarto (Di martedì 10 maggio 2022) Prima aggredisce due poliziotti nel carcere di Salerno poi colto da malore muore d’infarto in ospedale. L’uomo era in isolamento ed affetto da problemi psichici. A diffondere la notizia è stato Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. detenuto morto dopo aggressione in carcere, la dinamica Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Primadue poliziotti neldi Salerno poi colto da malorein ospedale. L’uomo era in isolamento ed affetto da problemi psichici. A diffondere la notizia è stato Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria.morto dopo aggressione in, la dinamica Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

