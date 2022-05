Downton Abbey 2 | Michelle Dockery | Lady Mary ora è il capitano | ma tutti dovrebbero avere una Lady Violet

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 maggio 2022) Intervista video ae al cast di: Una nuova era, secondo film ispirato alla serie tv di Julian Fellowes. A tre anni di distanza dal primo film ispirato alla serie, Julian Fellowers, sceneggiatore premio Oscar per Gosford Park di Robert Altman, riporta la nobile famiglia Crawley al cinema. In sala dal 28 aprile,: Una nuova era è ambientato alla fine degli anni '20: un momento di forte cambiamento. Ritroviamo i Crawley in pieno subbuglio: Tom Branson (Allen Leech) e Lucy Smith (Tuppence Middleton) si sposano,(Maggie Smith) eredita una villa nel sud della Francia da una sua vecchia fiamma di gioventù e ...