Donna investita | il responsabile è privo di assicurazione

(Di martedì 10 maggio 2022) Purtroppo non versa in buone condizioni lala scorsa domenica sulle strisce pedonali (clicca per rileggere la notizia). Abbiamo raggiunto telefonicamente il figlio che ci ha aggiornati su un complesso quadro clinico conseguente all’incidente. “Emorragia cerebrale, frattura di tibia e perone, fratture alle costole ed alla spalla. Ieri si è avuto un peggioramento e Il Blog di Giò.

Il Mattino di Padova

Unaè stataoggi a Verona mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Verona,incintada un'auto Erano da poco passate le 10 di oggi, martedì 10 maggio 2022 quando ...Grave investimento di una ciclista oggi, 10 maggio 2022: ladi 59 anni è stata soccorsa ad Abbiategrasso in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso. Donna muore dopo essere stata investita da un'auto. Il guidatore è scappato lasciandola in agonia sulla strada "Brutta lesbica di m*rda": uomo aggredisce donna per le scale/ "Mi ha dato calci e…". Ancora “Fanpage.it” riferisce che i due veicoli protagonisti del violento incidente stradale sono stati ...Erano da poco passate le 10 di oggi, martedì 10 maggio 2022 quando una donna incinta è stata investita mentre stava attraversando Via Mantovana sulle strisce pedonali, all’altezza della gioielleria ...