Djokovic-Karatsev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022

(Di martedì 10 maggio 2022) Novaksfiderà Aslanin occasione del secondo turno del tabellone principale degliBNL. Incontro che si ripropone dopo la sensazionale semifinale dell’Atp di Belgrado 2021, una maratona in tre set con il russo vittorioso e successivamente sconfitto all’ultimo atto da Matteo Berrettini., dopo l’uscita di scena al penultimo atto di Madrid per mano di Carlos Alcaraz, tenterà di superare un tennista non esattamente in forma smagliante. Dopo un periodo di magra in termini di risultati, infatti,ha eliminato Lloyd Harris all’esordio sul rosso capitolino e tenterà di ritrovare serenità e continuità nel circuito maggiore. Le accelerazioni potenzialmente devastanti del russo possono fare realisticamente la ...

Il programma di oggi su Sky Sport Sky Sport Uno (12) Schwartzman vs Kecmanovic (1) Djokovic vs Karatsev non prima delle 19: (6) Rublev vs Krajinovic non prima delle 20.30: Martinez vs (10) Sinner Sky Sport Tennis ore 11: Dimitrov vs (Q) Nakashima a seguire: (WC) Nardi vs Norrie