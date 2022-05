Covid, le notizie. In calo il contagio: 17.155 casi, 84 morti. Tasso positività 13,5% LIVE (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo l'ultimo report, salgono ricoveri e terapie intensive. Nuovi dati di Agenas: rianimazioni stabili in 16 regioni, cresce in Friuli Venezia Giulia (4%) e Pa Bolzano (2%), mentre cala in Calabria (5%) e Umbria (5%). Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia in autunno: varianti Omicron sotto osservazione Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo l'ultimo report, salgono ricoveri e terapie intensive. Nuovi dati di Agenas: rianimazioni stabili in 16 regioni, cresce in Friuli Venezia Giulia (4%) e Pa Bolzano (2%), mentre cala in Calabria (5%) e Umbria (5%). Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia in autunno: varianti Omicron sotto osservazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - Agenzia_Ansa : Covid: antivirali disponibili in farmacia solo in 12 Regioni. Federfarma, ritardo accordi. Al 3 maggio dispensati 2… - Agenzia_Ansa : Mutazioni Omicron e reinfezioni, ancora oltre un milione di positivi. Dal 2020 sono 16,7 milioni i contagiati #ANSA… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. In calo il contagio: 17.155 casi, 84 morti. Tasso positività 13,5% LIVE - AChierchini : RT @anna30048679: @ologrammi @fratotolo2 Per circa 140MILA decessi 'per covid' che colpisce come un'influenza severa, IGNORANO 170MILA dece… -