Chiara Ferragni e Fedez, Sgarbi choc: «Una vecchia befana e un mezzo marito» (Di martedì 10 maggio 2022) Vittorio Sgarbi senza freni. Il critico d’arte non si tiene e torna a prendersela con Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Dopo la rissa in tv con Giampiero Mughini, al Maurizio Costanzo Show, Sgarbi torna a far parlare di sé con delle diChiarazioni davvero pesanti. Per Vittorio Sgarbi, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero «una vecchia befana e un rincoglionito». Vittorio Sgarbi per le celebrazioni dei suoi 70 anni non si è risparmiato, rilasciando, tra le tante interviste, anche queste diChiarazioni choc al sito MowMag tornando a criticare il lavoro dell’influencer e del rapper. Stuzzicato dall’intervistatore, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 10 maggio 2022) Vittoriosenza freni. Il critico d’arte non si tiene e torna a prendersela cone suo. Dopo la rissa in tv con Giampiero Mughini, al Maurizio Costanzo Show,torna a far parlare di sé con delle dizioni davvero pesanti. Per Vittoriosarebbero «unae un rincoglionito». Vittorioper le celebrazioni dei suoi 70 anni non si è risparmiato, rilasciando, tra le tante interviste, anche queste dizionial sito MowMag tornando a criticare il lavoro dell’influencer e del rapper. Stuzzicato dall’intervistatore, ...

