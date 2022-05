Ceferin: «La UEFA rispetta i valori i valori fondamentali dello sport» (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole del presidente della UEFA alla presentazione del nuovo Format della Champions League, al via dalla stagione 2024/25 Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha commentato il nuovo Format della Champions League, che prenderà il via dalla stagione 2024/25. Ecco le sue parole: «La UEFA ha dimostrato oggi chiaramente che siamo pienamente impegnati a rispettare i valori fondamentali dello sport e difendere il principio chiave delle competizioni aperte, con qualificazione basata sul merito sportivo, pienamente in linea con il modello sportivo europeo». «Le decisioni di oggi concludono un ampio processo di consultazione durante il quale abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole del presidente dellaalla presentazione del nuovo Format della Champions League, al via dalla stagione 2024/25 Il presidente della, Aleksander, ha commentato il nuovo Format della Champions League, che prenderà il via dalla stagione 2024/25. Ecco le sue parole: «Laha dimostrato oggi chiaramente che siamo pienamente impegnati are ie difendere il principio chiave delle competizioni aperte, con qualificazione basata sul meritoivo, pienamente in linea con il moivo europeo». «Le decisioni di oggi concludono un ampio processo di consultazione durante il quale abbiamo ...

