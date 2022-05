Carlo e William all’apertura del Parlamento al posto della regina Elisabetta (Di martedì 10 maggio 2022) Che la regina Elisabetta non avrebbe preso parte alla tradizionale apertura del Parlamento quest’anno era nell’aria. Ma solo ieri sera, con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha rivelato che sarà il principe Carlo a prendere il suo posto. Il principe di Galles, però, non sarà da solo. Ad accompagnarlo per la prima volta in assoluto sarà il figlio maggiore, il principe William. Buckingham Palace, infatti, ha rivelato che la Sovrana ha deciso “con riluttanza” di non essere presente all’importante cerimonia a causa di “problemi di mobilità episodici“. Il principe William parteciperà all’evento come Consigliere di Stato, un membro anziano della famiglia reale che può agire per conto del sovrano regnante. La regina ... Leggi su velvetmag (Di martedì 10 maggio 2022) Che lanon avrebbe preso parte alla tradizionale apertura delquest’anno era nell’aria. Ma solo ieri sera, con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha rivelato che sarà il principea prendere il suo. Il principe di Galles, però, non sarà da solo. Ad accompagnarlo per la prima volta in assoluto sarà il figlio maggiore, il principe. Buckingham Palace, infatti, ha rivelato che la Sovrana ha deciso “con riluttanza” di non essere presente all’importante cerimonia a causa di “problemi di mobilità episodici“. Il principeparteciperà all’evento come Consigliere di Stato, un membro anzianofamiglia reale che può agire per conto del sovrano regnante. La...

