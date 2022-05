Brave and Beautiful, replica puntata del 10 maggio 2022 in streaming | Video Mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi martedì 10 maggio 2022, con la soap turca Brave and Beautiful. Nella puntata odierna Cesur e Suhan hanno finalmente l’occasione per discutere del loro bambino. Alla fine, Suhan gli confessa di non aver abortito e gli chiede di rinunciare alla sua vendetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Brave and Beautiful, replica puntata del 10 maggio 2022 in streaming Video ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi martedì 10, con la soap turcaand. Nellaodierna Cesur e Suhan hanno finalmente l’occasione per discutere del loro bambino. Alla fine, Suhan gli confessa di non aver abortito e gli chiede di rinunciare alla sua vendetta. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloanddel 10in...

Advertising

redazionetvsoap : #anticipazioni #braveandbeautiful Una rivelazione fondamentale! - berta95italy : #BraveandBeautiful, spoiler turchi: Korludag costretta a scegliere tra suo padre e Cesur - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni dell'11 maggio: la decisione di Tahsin - ItsLucyEm : Brave & Beautiful dal 16 maggio allunga, in estate potrebbe arrivare Bir Zamanlar Çukurova - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 11 maggio 2022: episodio 28 -