Borghi: “Scudetto? Milan avvantaggiato. Leao ha i crismi del campione” (Di martedì 10 maggio 2022) Stefano Borghi, telecronista di 'DAZN', è stato intervistato da 'Radio Rossonera' e ha parlato del Milan impegnato nella lotta Scudetto Leggi su pianetamilan (Di martedì 10 maggio 2022) Stefano, telecronista di 'DAZN', è stato intervistato da 'Radio Rossonera' e ha parlato delimpegnato nella lotta

Advertising

RadioRossonera : ??ESCLUSIVA - Stefano #Borghi ospite al #Talk di @RadioRossonera - _BeatriceSarti : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con il TALK! In studio @SimoneCristao, @_BeatriceSarti e @EnriBoiani ???? News sulla cessione del Milan con… - RadioRossonera : Siamo LIVE con il TALK! In studio @SimoneCristao, @_BeatriceSarti e @EnriBoiani ???? News sulla cessione del Milan… - SimoneCristao : Siamo LIVE con il TALK! In studio @SimoneCristao, @_BeatriceSarti e @EnriBoiani ???? News sulla cessione del Milan… - Frances54325203 : RT @SimoneCristao: Ci vediamo al Talk delle 16.00 con: ???? News sulla cessione del Milan con @marcosacchi27 di @CalcioFinanza per le ultime… -