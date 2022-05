Vita da runner, come imparare a correre correttamente se si è fuori allenamento (Di lunedì 9 maggio 2022) La corsa è lo sport del momento: non ha bisogno di attrezzature e può essere svolto anche da soli. È importante, però, saper compiere correttamente ogni movimento, per non incorrere in problemi di diverso tipo. Ecco quindi quattro consigli utili per correre nella maniera più corretta, per sfruttare al meglio le belle giornate che ci attendono. Questione di respirazione È facile sentirsi in debito di ossigeno durante l’allenamento: il corpo va in affanno e bisogna utilizzare le giuste tecniche di respirazione per allungare la durata del fiato. Inspirare profondamente per due o tre passi, dedicando lo stesso tempo all’espirazione, è un buon metodo per rilassare la muscolatura e garantire al diaframma il tempo giusto per potersi adattare alla situazione. Respirando troppo velocemente, infatti, si rischia di andare in ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 maggio 2022) La corsa è lo sport del momento: non ha bisogno di attrezzature e può essere svolto anche da soli. È importante, però, saper compiereogni movimento, per non inin problemi di diverso tipo. Ecco quindi quattro consigli utili pernella maniera più corretta, per sfruttare al meglio le belle giornate che ci attendono. Questione di respirazione È facile sentirsi in debito di ossigeno durante l’: il corpo va in affanno e bisogna utilizzare le giuste tecniche di respirazione per allungare la durata del fiato. Inspirare profondamente per due o tre passi, dedicando lo stesso tempo all’espirazione, è un buon metodo per rilassare la muscolatura e garantire al diaframma il tempo giusto per potersi adattare alla situazione. Respirando troppo velocemente, infatti, si rischia di andare in ...

