Propaganda russa | Mosca fa una mostra anti - Nato con la Torre di Pisa come rampa di lancio

Advertising

repubblica : 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nell… - martaottaviani : Della serie: vi spiego la penetrazione della propaganda russa in #Italia. Guardate quali paesi sono messi peggio di… - Linkiesta : La catastrofe civile e morale del dibattito pubblico italiano sull’#Ucraina Ecco un piccolo campionario di enormit… - tisvampu : RT @janavel7: 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nella nostra t… - Angela23763271 : RT @janavel7: 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nella nostra t… -

La Torre di Pisa è uno dei monumenti più fotografati e riprodotti di sempre. A Pisa, in Piazza dei Miracoli, ogni anno arrivano milioni di turisti per ammirare la Torre e scattare la foto di rito, ..."La task force europea ha accertato oltre 13mila casi di disinformazionein Europa dal 2014 ad oggi. Nelle nostre relazioni il Copasir ha denunciato come la macchina dellaagisca anche nel nostro Paese ed ora stiamo svolgendo un accertamento con i ...Non c’è stata nessuna proclamazione di vittoria, e quindi nessuna de-escalation, da parte di Vladimir Putin. Ma non c’è neanche quella mobilitazione generale che molti, anche nell’esercito, speravano.È vietato in alcuni Paesi, proprio perché richiama l'imperialismo russo. In Russia, invece, il Nastro di San Giorgio è un fiocco che si appunta al petto con ...