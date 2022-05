Probabili formazioni Udinese-Spezia, trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Udinese-Spezia, match della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena in campo i friulani contro gli aquilotti in una partita utile soltanto agli ospiti che non sono ancora salvi. Motta cerca dunque gli ultimi punti, i padroni di casa vogliono però chiudere nel migliore dei modi il campionato. Appuntamento alle ore 18 di sabato 14 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Udinese: Cioffi deve ancora rinunciare a Beto, Success potrebbe non farcela e allora davanti gli straordinari per Deulofeu e Pussetto. Out Becao per squalifica. QUI Spezia: Nzola in ballottaggio con Agudelo, davanti con Manaj ci sono Gyasi e Verde. Fuori Bastoni a ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ledi, match delladi. Alla Dacia Arena in campo i friulani contro gli aquilotti in una partita utile soltanto agli ospiti che non sono ancora salvi. Motta cerca dunque gli ultimi punti, i padroni di casa vogliono però chiudere nel migliore dei modi il campionato. Appuntamento alle ore 18 di sabato 14 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI: Cioffi deve ancora rinunciare a Beto, Success potrebbe non farcela e allora davanti gli straordinari per Deulofeu e Pussetto. Out Becao per squalifica. QUI: Nzola in ballottaggio con Agudelo, davanti con Manaj ci sono Gyasi e Verde. Fuori Bastoni a ...

Advertising

CalcioPillole : Alle 20:45, allo stadio 'Franchi', andrà in scena la sfida tra #Fiorentina e #Roma per chiudere la 36ª giornata di… - SampNews24 : Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria Primavera: le scelte dei tecnici - TuttoASRoma : FIORENTINA-ROMA Le probabili formazioni dei giornali - ilRomanistaweb : ?? #FiorentinaRoma, le probabili formazioni: c'è Kumbulla dal 1' Stasera alle 20.45 al Franchi va in scena la trent… - SkySport : Probabili formazioni Fiorentina-Roma #SkySport #SkySerieA #FiorentinaRoma -