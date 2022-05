Peste suina, Costa: priorità è ridurre popolazione cinghiali (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – “Il problema della Peste suina non c’è solo nel Lazio, ma è partito in Piemonte e in Liguria dove è stata identifica una zona rossa e presto ci sarà la posa delle recinzioni. Ma credo che siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamo ridurre la popolazione dei cinghiali, e penso che questo possa servire anche per affrontare il problema della loro presenza nei quartieri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ’24 Mattino’, contenitore di Radio24. Sulla possibilità che gli ungulati possano essere abbattuti, l’esponente del governo ha risposto che “rispetto le sensibilità di tutti ma dobbiamo darci la priorità, che è ridurre la popolazione dei cinghiali” anche abbattendoli per “evitare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – “Il problema dellanon c’è solo nel Lazio, ma è partito in Piemonte e in Liguria dove è stata identifica una zona rossa e presto ci sarà la posa delle recinzioni. Ma credo che siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamoladei, e penso che questo possa servire anche per affrontare il problema della loro presenza nei quartieri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di ’24 Mattino’, contenitore di Radio24. Sulla possibilità che gli ungulati possano essere abbattuti, l’esponente del governo ha risposto che “rispetto le sensibilità di tutti ma dobbiamo darci la, che èladei” anche abbattendoli per “evitare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare… - Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - Affaritaliani : Costa, “Emergenza peste suina: ridurre subito la popolazione di cinghiali' - lockifra : RT @Animal_Genocide: Peste suina e incursioni, l’Oipa: “A #Roma il problema sono rifiuti, non i cinghiali: non serve armare i #cacciatori”… - CorriereQ : Cinghiali. OIPA: «Incursioni e peste suina vanno affrontate in modo scientifico e non armando i cacciatori» -