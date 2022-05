Perché il 9 maggio è festa in Russia ed è anche la Giornata dell’Europa?

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9è una data simbolo. E quest’anno, con la guerra in Ucraina, lo è ancora di più. Mentre in, a Mosca, si tiene la parata per il Giorno della Vittoria, oggi si celebranel nostro continente la. Una coincidenza? Niente affatto.le due date – e i relativi festeggiamenti – sono correlate. E allorail 9in? Eil 9è la? Il 9si celebra sia il Giorno della Vittoria inmala(Foto Ansa / Foto Parlamento ...

Advertising

METEO.IT

... dal titolo " Supermodel ", che uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali il 13. Il ... "Farò di tuttoil nostro paese non vinca soltanto la guerra, ma anche l'Eurovision", ha ...La parata della Vittoria a Mosca I l tanto temuto salto di qualità non c'è stato. Niente dichiarazione di guerra all' Ucraina che metta fine alla farsa dell'operazione speciale e apra alla ... Festa della mamma: quando cade e perché la data cambia ogni anno