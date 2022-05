“Ora un programma trasgressivo”: idea folle di Ilary Blasi per rivoluzionare Mediaset, con lei una squadra invincibile (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilary Blasi lo svela: c’è un nuovo progetto in cantiere che prenderà forma nei prossimi mesi, dopo L’Isola dei famosi non si ferma più Ilary-Blasi (Instagram)La conduttrice dell‘Isola dei Famosi Ilary Blasi ha in progetto un altro obiettivo che la impegnerà una volta finita la conduzione del reality. A raccontare tutto è stata Vladimir Luxuria durante un’intervista sul suo ruolo di opinionista al settimanale TV Mia. L’opinionista si trova benissimo al fianco di Ilary, molto più critica invece su Belen: “Se lei è diventata così famosa è solo grazie a me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi” ha spiegato Luxuria, quasi come attacco. Poi il commento anche a Gustavo e Jeremias: “Da loro sinceramente mi aspettavo la stessa grinta di Belen e invece tutti ... Leggi su direttanews (Di lunedì 9 maggio 2022)lo svela: c’è un nuovo progetto in cantiere che prenderà forma nei prossimi mesi, dopo L’Isola dei famosi non si ferma più(Instagram)La conduttrice dell‘Isola dei Famosiha in progetto un altro obiettivo che la impegnerà una volta finita la conduzione del reality. A raccontare tutto è stata Vladimir Luxuria durante un’intervista sul suo ruolo di opinionista al settimanale TV Mia. L’opinionista si trova benissimo al fianco di, molto più critica invece su Belen: “Se lei è diventata così famosa è solo grazie a me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi” ha spiegato Luxuria, quasi come attacco. Poi il commento anche a Gustavo e Jeremias: “Da loro sinceramente mi aspettavo la stessa grinta di Belen e invece tutti ...

